Били больше часа подряд! На передовую возвращаются долговременные обстрелы

На линию соприкосновения возвращаются длительные обстрелы. С 18 атак часть длилась более часа. Под минометный огонь попали защитники Луганского, Новолуганское и Авдеевки.

Противник не прекращает обстрелов ни днем, ни ночью. Активизировались снайперы российских вооруженных формирований.

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Тропу в лесополосе вблизи Гнутово бойцы называют дорогой жизни. Именно ею на днях военный медик Дмитрий эвакуировал своего раненого собрата, преодолевали метр за метром под минометным обстрелом.

Утром эту позицию забросали гранатами ВОГ и сразу зазвучало враждебное стрелковое оружие.

Военные говорят, что для медика самое страшное не успеть оказать первую помощь.

На этом участке фронта вблизи Гнутово под Мариуполем всегда было жарко, рассказывают морпехи, но интенсивность вражеских обстрелов возросла в разы именно после объявления последнего перемирия.

Но несмотря на то, что здесь почти всегда свистят вражеские пули, взрываются мины, бойцы даже в такой напряженной ситуации не теряют чувства юмора, говорят, что без этого никак.

Напомним, в зоне проведения ООС в результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военных.

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