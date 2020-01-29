Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Газ для населения подешевел: что изменит новая формула и сколько будут платить украинцы

Газ для населения подешевел: что изменит новая формула и сколько будут платить украинцы

Газ для населения снова подешевел. С января в Украине будет действовать новая формула ценообразования на голубое топливо. Правительство привязало цену газа для населения и тепловиков к среднеарифметическому значению в Нидерландах, которые являются крупнейшим в Европе газовым хабом.

Впервые за последние 10 лет вышла ситуация, при которой цена газа зимой продолжала падение, а не рост. Все из-за гораздо более теплой зимы, чем ожидали. Таким образом украинцы смогут выиграть от нынешней рыночной цены газа в ЕС, где после продления транзита через Украину есть избыток предложения. Сколько именно будет стоить голубое топливо и когда в стране заработает полноценный рынок смотрите в сюжете Алексея Савицкого и Ольги Чайко.

Напомним, Украина через газоизмерительную станцию ​​Дроздовичи начала виртуальный реверс газа из Польши.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сколько украинцы будут платить за газ и кому вернут деньги – Коболев о новом рынке
Украинцы оценили качество коммунальных услуг и их стоимость – опрос
В каких областях Украины снизили тарифы на тепло (КАРТА)
Зеркаль назначили советником Коболева в Нафтогазе
Украинцам вернут переплату за купленный газ в конце сезона – Коболев
Нафтогаз назвал цену газа для населения в январе
Кабмин изменил формирование цены газа для населения
Коболев в Давосе рассказал о преимуществах и перспективах ГТС

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка