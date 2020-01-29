Газ для населения подешевел: что изменит новая формула и сколько будут платить украинцы

Газ для населения снова подешевел. С января в Украине будет действовать новая формула ценообразования на голубое топливо. Правительство привязало цену газа для населения и тепловиков к среднеарифметическому значению в Нидерландах, которые являются крупнейшим в Европе газовым хабом.

Впервые за последние 10 лет вышла ситуация, при которой цена газа зимой продолжала падение, а не рост. Все из-за гораздо более теплой зимы, чем ожидали. Таким образом украинцы смогут выиграть от нынешней рыночной цены газа в ЕС, где после продления транзита через Украину есть избыток предложения. Сколько именно будет стоить голубое топливо и когда в стране заработает полноценный рынок смотрите в сюжете Алексея Савицкого и Ольги Чайко.

Напомним, Украина через газоизмерительную станцию ​​Дроздовичи начала виртуальный реверс газа из Польши.

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