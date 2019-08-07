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Газета Голос Украины опубликовала список 424 депутатов Верховной Рады IX созыва

Газета Голос Украины опубликовала список депутатов, которых выбрали на внеочередных выборах в парламент.

Напечатанный он на основании документов, которые предоставила ЦИК.

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Как известно, ЦИК 6 августа приняла протокол с последнего округа с пометкой Уточненный. На этих выборах украинцы избрали 225 депутатов по партийным спискам и 199 мажоритарщиков.

Напомним, что с целью обеспечения выполнения требований закона относительно установления результатов внеочередных выборов народных депутатов в округе №210 Комиссия обязала указанную ОИК не позднее 16.00 6 августа завершить повторный подсчет голосов на 33 избирательных участках.

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