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Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о защите прав человека в Крыму

Генеральная ассамблея ООН проголосовала за резолюцию, которую разработала Украина, о защите прав человека в оккупированном Россией – Крыму. Еще 39 государств выступили соавторами. Проект основан на трех предыдущих резолюциях, принятых с 2016 года. И в нем появились и новые нарушения России. В частности, несоблюдение Москвой Женевских конвенций и переселения на полуостров своих граждан из материковой части. По последним данным, таких в Крыму уже 140 тыс.

К концу года ассамблея рассмотрит еще одну резолюцию по милитаризации Россией оккупированного полуострова.

Факты ICTV ранее писали о том, что несмотря на угрозы РФ, комитет ассамблеи ООН принял обновленную резолюцию по Крыму.

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