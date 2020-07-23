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Факты / Видео / Украина

Гендерное равенство в политике. Первый день Украинского Женского Конгресса

Нынешний формат Украинского Женского Конгресса корректировал карантин, поэтому выступления спикеров транслировали на сайте он-лайн.

Будет ли больше женщин в политике? Это тема первой дискуссии. И основание для нее гендерный дисбаланс во властных кабинетах. К примеру, в Верховной Раде женщин только 20%. И это рекордное представительство за годы независимости. В местном самоуправлении перекос еще больший.

Выровнять диспропорции должны осенью местные выборы. В каждой пятерке партийного списка должно быть не менее двух женщин. Иначе политсилу просто не допустят к гонкам. Следовательно, это едва ли не первая кампания, когда женщины партиям формально нужнее, чем политика им самим.

В Европарламенте 40% депутатов — женщины, а исполнительный орган ЕС — Еврокомиссию нынешней каденции впервые возглавила женщина — Урсула фон дер Ляйен.

Испытаний подбросил и коронакризис. Это не жалобы, а мировая статистика, говорят участники конгресса. Среди бизнес-вумен больше обладательниц не большого бизнеса, а микро, малого и среднего, наиболее пострадавших от пандемии.

Одна из ведущих политиков вицеспикерка Верховной Рады Елена Кондратюк в интервью Фактам ICTV рассказала как будут проходить выборы на местах и сложно ли будет женщинам получить поддержку избирателя.

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