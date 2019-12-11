Гендерное равенство в Европе: главные темы Женского конгресса в Киеве

Украине нужно везде учитывать гендерное равенство. В частности, что касается написания законопроектов, как это делают в Европе. Это отмечают зарубежные спикеры Женского конгресса, который сейчас проходит в Киеве.

Сегодня о равных правах женщин и мужчин в своих странах рассказывали представители Германии, Финляндии, Великобритании и Швеции, которая является, кстати, лидером по количеству женщин в парламенте. Таким образом, власть демонстрирует пример обществу. Несмотря на гендерные факторы, шведы научились даже планировать бюджет и писать законопроекты.

Второй день подряд на третьем Женском конгрессе разрушают все стереотипы о женщинах, как о слабом поле.

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Для украинок открывают двери крупные компании, банки, все больше женщин занимают там руководящие должности. Компании перестают делить профессии на мужские и женские, несмотря на пол платят одинаковую зарплату, и всячески поддерживают своих работниц.

Впервые на сцене конгресса совсем юные спикеры – представительницы поколения Z. Девушкам от 14 до 17 лет, но они уже проявляют лидерские качества. И рассказывают, какой видят гендерное равенство в Украине через несколько лет.

Многие спикеры отмечают, важно чтобы и женщина была уверена в своих силах. Потому что часто женщины боятся руководящих должностей, и согласны на меньшую заработную плату, чем получает мужчина в аналогичной работе. Сейчас украинки должны поверить, что они могут сделать мир лучше и утвердить равные возможности.

Факты ICTV ранее писали о том, как прошел украинский женский конгресс в Мариуполе.

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