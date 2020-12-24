Генеалогические исследования: как узнать из архива информацию о родственниках

Один из главных трендов этого года — генеалогические исследование. Упоминания о древних родственниках ищут с помощью детективных агентств, тестов ДНК, а также — архивов. В последнем случае не придется платить много, но важно знать, что именно ищешь и где.

Крупнейший в Украине областной архив расположен в Кропивницком — документы охватывают период от 1 759 года до настоящего времени.

Самый популярный в мире вид исследований — генеалогические запросы — распространяется и в Украине. Информацию о древних родственниках находят в актах гражданского состояния. А если предки жили в селе, стоит искать в архивных метрических книгах.

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В них указывали и лица родителей новорожденного — эта информация позволяет копнуть на одно колено глубже. В запросе необходимо указать фамилию, имя, отчество, место и хотя бы год рождения или смерти предка.

Право на такую ​​информацию имеют только родственники, но и им придется заплатить за поиск и копирование материалов. Свет на генеалогию могут также пролить документы НКВД — если родственник был репрессирован, такой запрос по закону Украины О реабилитации жертв тоталитарного режима бесплатный.

С начала пандемии здесь работают дистанционно, вместо читальных залов — сайт, но никто не отдыхает, теперь дела одно за другим расшивают и сканируют.

Впрочем, перевести архив в цифру — еще то испытание, ведь сотни тысяч документов будут обрабатывать как минимум несколько лет.