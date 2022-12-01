Генераторы в многоэтажках: как это работает и сколько стоит

Нет света – значит нет ни тепла, ни воды. Знакомая ситуация для украинцев, и в частности, жителей высоток. Но блекаут еще больше сплотил украинцев. И в больших городах стали появляться практически автономные многоэтажки. Посредством генераторов люди подают тепло в сотни квартир, вода добивает до 26 этажа и даже запускают лифты.

Без перерыва генератор может работать 12 часов.

Приобрести для многоэтажки генераторы помогают местные власти.

Во Львове многоэтажкам возмещают половину стоимости, но если это не больше 30 тысяч гривен. В сумме может компенсироваться 50 тысяч. В Киеве 75%, но не больше 80 тысяч гривен.

Категорически запрещено устанавливать генератор в доме, подвале или прямо в теплопункте. Его место – не ближе 6 метров к зданию. И он должен быть защищен от дождя. Обязательно следует позаботиться об отводе выхлопных газов. Рядом должен быть огнетушитель. Горючее хранить возле генератора нельзя. Это только общие требования от ГСЧС. Устанавливать генераторы должны специалисты с соблюдением всех правил безопасности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.