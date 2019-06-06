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Гений Игорь Сикорский: как киевлянин изобрел вертолет и многомоторный самолет

6 июня исполнилось 130 лет со дня рождения создателя первых в мире многомоторных самолетов и основателя американского вертолетостроения Игоря Сикорского.

CH-53E – вертолет, поражает своими размерами. Самый большой в американской армии. Может взять на борт 16 тонн и 60 человек. Также легендарный Черный ястреб – многоцелевой военный вертолет. Символ войны во Вьетнаме. Вертолет Небесный кран перевозит габаритные грузы.

Эти и десятки других моделей объединяет имя создателя – украинца Игоря Сикорского.

Конструировать Сикорский начал студентом Киевской политехники, но первыми полетели не его вертолеты, а самолеты. Сикорский создал самолет – гигант Илья Муромец для мирных перевозок, а во время Первой мировой лайнер стал первым на планете четырехмоторным бомбардировщиком.

Большевики авиационных изобретений не оценили, Сикорского как выходца из богатой семьи хотели расстрелять, поэтому гений бежал в США, где сначала бедствовал.

Но детской мечте Сикорский не изменил, с земляками иммигрантами начал конструировать самолет – S29А. Самолет стал прорывом, затем были самолеты амфибии, Сикорский достиг славы и почти 50-летним бросил себе вызов – начал создавать вертолеты.

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Вся Америка летала на его вертолетах, но на родной земле гений был ненужным.

Сейчас Киевская политехника носит имя гения. Во дворе установили ему памятник.

К слову, как модернизируют и собирают самолеты на заводе Антонова.

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