Геннадию Кернесу угрожают судом. Последствия переименования проспекта Григоренко

Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу грозит уголовная ответственность за переименование проспекта Петра Григоренко на маршала Жукова, зато сам городской глава обещает восстановить еще и свергнутый памятник. В Харькове депутаты горсовета проголосовали за возвращение названия декоммунизованного проспекта имя сталинского военачальника, таким образом отреагировав на петицию горожан, которую, кстати, поддержал сам городской голова. Это решение раскололо харьковчан – одни называют Жукова героем, борцом с фашизмом, другие – кровавым мясником, и уже готовят иск в суд.

Утро, у Харьковского городского совета – нацгвардийцы и спецназовцы. Депутаты будут голосовать за переименование проспекта имени диссидента Петра Григоренко на маршала Жукова, как это было до декоммунизации – полиция предостерегает пикетчиков от провокаций. Три сотни горожан держат плакаты Жуков-маршал смерти, Жуков-кат и Стоп-реванш.

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Проспект маршала Жукова декомунизировали 3 года назад – присвоили ему имя диссидента, основателя украинской Хельсинской группы, генерала Петра Григоренко. Однако в начале мая городской голова Геннадий Кернес призвал харьковчан подписать петицию на сайте горсовета о возвращении советского названия, которая собрала более 50 тыс. голосов.

Местные активисты возмущены – на их петицию с требованием оставить проспект Григоренко в покое, Кернес почему-то даже не отреагировал.

Жуков – символ тоталитаризма. Называть объекты именами тех, кто занимал должности в компартиях и руководил в советском союзе, запрещает закон. Однако Геннадий Кернес оправдывается – руководствовался другим законом – который допускает делать исключения тем, кто боролся с нацизмом.

Проверить законность решения Харьковского горсовета поручил правоохранительным органам премьер Владимир Гройсман. А в институте Национальной памяти готовят обращение в Генпрокуратуру и угрожают Кернесу судом.

К слову, Херсонский окружной административный суд отменил решение о переименовании улицы Лютеранской в честь активистки Катерины Гандзюк.

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