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Генпрокуратура передаст все дела Майдана в ГБР

Генпрокуратора передаст все дела Майдана в Государственное бюро расследований. Об этом заявил глава ГПУ Руслан Рябошапка во время встречи с родственниками Героев Небесной сотни накануне Дня достоинства и свободы.

Этот процесс продлится несколько месяцев, потому что материалы дела насчитывают тысячи томов. Родные погибших сначала были против. Мол, это еще больше затормозит расследование. Однако Руслан Рябошапка заверил, что следствие не остановят, а семьи привлекут к процессу передачи документов.

Читайте: Возможная потеря материалов дел Майдана: ГПУ начала расследование

Также, с сегодняшнего дня Генпрокуратура вообще не будет заниматься досудебным расследованием. Эти полномочия ведомство передало ГБР, НАБУ, СБУ и Нацполиции. Но ГПУ и в дальнейшем сможет осуществлять процессуальное руководство.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Рябошапка назначил начальника и заместителя департамента по делам Майдана.

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