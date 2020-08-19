Героям! Без Обмежень и Kozak System записали клип в поддержку белорусов
Украинские группы Без Обмежень и Kozak System записали клип в поддержку наших воинов, а также для всех участников мирных демонстраций в Беларуси.
Песня Героям была написана лидером группы Без Обмежень Сергеем Танчинцем около полугода назад. Но когда начались протесты в Беларуси — возникла идея клипа.
Читайте: Россия пока не видит необходимости вводить войска в Беларусь – Песков
Большинство людей, которые вышли на улицы белорусских городов, исповедуют те же принципы, что и украинцы во времена Революции Достоинства.
Именно поэтому Без Обмежень решили сделать песню на двух языках — украинском и белорусском. В клипе известные украинцы держали плакаты Слава Украине и Живе Беларусь.
В Беларуси умер мужчина, получивший огнестрельное ранение во время протестов
В Минске в военном госпитале умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. Накануне, 11 августа, он получил огнестрельное ранение в голову во время разгона акций протеста в городе.
Дочь погибшего рассказала, что семья двое суток не могла найти отца. Позже родственники выяснили, что Шутова сначала госпитализировали в Брестскую областную больницу, а потом переправили вертолетом в военный госпиталь в Минск.