Героям! Без Обмежень и Kozak System записали клип в поддержку белорусов

Украинские группы Без Обмежень и Kozak System записали клип в поддержку наших воинов, а также для всех участников мирных демонстраций в Беларуси.

Песня Героям была написана лидером группы Без Обмежень Сергеем Танчинцем около полугода назад. Но когда начались протесты в Беларуси — возникла идея клипа.

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Большинство людей, которые вышли на улицы белорусских городов, исповедуют те же принципы, что и украинцы во времена Революции Достоинства.

Именно поэтому Без Обмежень решили сделать песню на двух языках — украинском и белорусском. В клипе известные украинцы держали плакаты Слава Украине и Живе Беларусь.

В Беларуси умер мужчина, получивший огнестрельное ранение во время протестов

В Минске в военном госпитале умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. Накануне, 11 августа, он получил огнестрельное ранение в голову во время разгона акций протеста в городе.

Дочь погибшего рассказала, что семья двое суток не могла найти отца. Позже родственники выяснили, что Шутова сначала госпитализировали в Брестскую областную больницу, а потом переправили вертолетом в военный госпиталь в Минск.

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