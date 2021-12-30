Герои Украины – посмертно: Зеленский вручил награды семьям погибших военных
Президент Украины Владимир Зеленский вручил самые высокие государственные награды семьям погибших военных.
Орден Золотая Звезда и звание Героя Украины был присвоен Николаю Верхосмотру, который в 1995-96 годах был миротворцем ООН в Югославии. Благодаря ему удалось спастись от смерти и плена почти 8 тысяч гражданских мусульман.
Самые высокие награды также получили семьи военных, погибших на востоке Украины: это Павел Пивоваренко, Петр Полицак, Рустам Хамраев.
– Для нас награда, что мы живем с такими людьми в одной стране. Для вас, я уверен, эта награда – большая благодарность и поклон от всего украинского народа, – отметил президент Украины Владимир Зеленский.
Звание Герой Украины — государственная награда, самая высокая степень отличия в Украине. Орден Золотая Звезда вручается Герою Украины.