Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Выгнать РФ из ОБСЕ | Оккупанты откатились назад, чтобы… | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
— Генштаб обновил данные по ситуации на фронте
— На Лиманском направлении оккупанты остановили штурмовые действия: результаты работы ВСУ
— Угрозы наступления РФ из Беларуси: как бойцы волынской терробороны держат границу под контролем
— ХАМАС готов освободить заложников – какие условия
— Путин и Си Цзиньпин встретились в Узбекистане: какова цель встречи
— Россию нужно исключить из ОБСЕ: как это сделать
— Пострадавшие от войны украинские фермеры: как государство помогает хозяйствам
— В Днепре волонтеры собирают пластмассовые крышки: как это помогает фронту
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 19:00 (16.10.2023).
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.