Выгнать РФ из ОБСЕ | Оккупанты откатились назад, чтобы… | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023

— Генштаб обновил данные по ситуации на фронте

— На Лиманском направлении оккупанты остановили штурмовые действия: результаты работы ВСУ

— Угрозы наступления РФ из Беларуси: как бойцы волынской терробороны держат границу под контролем

— ХАМАС готов освободить заложников – какие условия

— Путин и Си Цзиньпин встретились в Узбекистане: какова цель встречи

— Россию нужно исключить из ОБСЕ: как это сделать

— Пострадавшие от войны украинские фермеры: как государство помогает хозяйствам

— В Днепре волонтеры собирают пластмассовые крышки: как это помогает фронту

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 19:00 (16.10.2023).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.