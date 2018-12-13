Прочь от Москвы! 125 лет со Дня рождения Николая Хвылевого
Сегодня 125 лет со Дня рождения талантливого украинского писателя Николая Хвылевого. Именно он когда-то сказал известную фразу: Прочь от Москвы.
Хотя он и был коммунистом, но всегда стремился сделать Украину независимой и европейской. Но после голодомора и арестов его соратников, у него произошел психологический перелом от того, что производит советская власть – и Хвылевой покончил жизнь самоубийством.
Активный и талантливый писатель вдобавок ко всему еще и сформулировал популярную и ныне идею – прочь от Москвы. Конечно, Москва этого не простила. Хотя Хвылевой и извинялся перед партией. Но потом воочию увидел голодомор на Полтавщине. А потом начались первые аресты его друзей-писателей. И Николай не выдержал.
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Собрал друзей, пели песни. Вышел в соседнюю комнату и пустил себе пулю в висок.
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