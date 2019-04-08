Гигантский град в США: куски достигали размера бейсбольного мяча
Гигантский град поразил жителей американского штата Техас.
Некоторые куски льда достигали размера бейсбольного мяча. Природное явление наблюдали в городке Альто, на юго-восток от Далласа.
Очевидцы наперебой размещают в соцсетях видео и фото увиденного. О повреждениях, нанесенных рекордным градом, пока не сообщается.
Синоптики прогнозируют в регионе новую непогоду – дождь и сильные ветры, которые местами могут перерасти в небольшие торнадо.
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Ранее Факты ICTV писали, что в апреле средняя месячная температура воздуха будет составлять 9-12°.
2019-04-08
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