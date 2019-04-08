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Гигантский град в США: куски достигали размера бейсбольного мяча

Гигантский град поразил жителей американского штата Техас.

Некоторые куски льда достигали размера бейсбольного мяча. Природное явление наблюдали в городке Альто, на юго-восток от Далласа.

Очевидцы наперебой размещают в соцсетях видео и фото увиденного. О повреждениях, нанесенных рекордным градом, пока не сообщается.

Синоптики прогнозируют в регионе новую непогоду – дождь и сильные ветры, которые местами могут перерасти в небольшие торнадо.

Смотрите: Дожди и потепление до +20: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

Ранее Факты ICTV писали, что в апреле средняя месячная температура воздуха будет составлять 9-12°.

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