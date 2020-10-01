Гигиена в интернете и защита от хакерских атак. В Украине стартует месячник кибербезопасности

1 октября в Украине стартует месячник кибербезопасности. Главная цель научить не только бизнес, но и обычных пользователей кибергигиене. Ведь сейчас значительно увеличилось количество хакерских атак и мошенничества.

Современные танки, пулеметы, боеприпасы и полностью переоснащенная армия. Однако, это лишь часть обеспечения национальной безопасности. Потому что с каждым годом мировые угрозы растут, и войны продолжаются не только на поле боя, но и в виртуальной реальности. Почти ежедневно весь мир и Украина страдают от кибератак.

Но пока государство еще готовит нормативную базу, месячники кибербезопасности уже третий год подряд организовывают в Киевской торгово-промышленной палате.

После вируса Петя, который атаковал Украину три года назад, наша экономика понесла убытки на сотни миллионов гривен. Поэтому о кибербезопасности должны заботиться не только государственные структуры, но и частный бизнес, убеждены специалисты.

И в опасности не только бизнес, но и обычные пользователи интернета. Особенно это стало понятно во время короновирусу, когда большинство всех процессов происходит в виртуальном пространстве. Так к улучшению кибергигиены году присоединились и крупнейшие профильные учебные заведения страны. Среди них и Киевский колледж связи.

Месячник кибербезопасности в Украине продлится до конца октября. За это время киевская торгово-промышленная палата планирует организовать несколько масштабных форумов, в режиме он-лайн устроит учение о кибергигиену.

Российская хакерская группировка Gamaredon в августе готовила масштабную кибератаку на Украину. За хакерами стоят российские спецслужбы, заявили в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Специалисты провели анализ вредоносных программ и обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаки на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры Украины накануне Дня Независимости.

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