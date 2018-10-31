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Гимнастика и путешествия – пенсионеры доказали, что жизнь на пенсии только начинается

Жизнь на пенсии не заканчивается: люди с серебряными волосами, золотым сердцем и разноцветной жизнью, которым давно за 60, в своей активности и энергии не уступают 20-летними. И это хорошо чувствуется во Львове, где для престарелых открыли 9 центров дневного досуга.

Там они общаются, занимаются спортом и путешествуют.

Пока одни отдыхают душой, другие – тренируют тело. Еженедельно на стадион приходят самые спортивные – здесь у них гимнастика.

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Всем спортсменкам за 60. Бегать не могут, поэтому для энергичной подвижные выбрали стиль походки, специально разработанная украинским тренером для людей почтенного возраста.

Энергию сохраняют для увлекательных путешествий. Путешествуют недалеко, однако, к самым интересным местам, как Олесский замок. Здесь для пенсионеров организовывают отдельные экскурсии. Такие путешествия для пенсионеров устраивают каждый месяц. Все – бесплатно.

К слову, пенсионерка в России оригинально высмеяла крошечную прибавку к пенсии.

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