Гирлянды и ярмарки: страны Европы начали готовиться к Рождеству

Страны Европы начали подготовку к Рождеству. К примеру, Париж уже засиял праздничными огнями.

Тысячи фонариков зажгли на Елисейских полях – одной из главных магистралей Парижа. Знаменитый проспект украсили красными гирляндами.

Торжественную церемонию открыла мэр города Анн Идальго. Увидеть, как зажигают огни, собственными глазами собрались сотни жителей столицы Франции. Из-за торжественной церемонии даже пришлось перекрывать движение транспорта.

В атмосферу Рождества погрузилась и Дания. Парк развлечений Тиволи в центре Копенгагена уже украсили праздничными декорациями: развесили 3,5 километра гирлянд и зажгли 70 тыс. фонариков.

В парке начала действовать и рождественская ярмарка. Тиволи – это один из старейших парков развлечений в мире. Ему почти 180 лет.

Стоит отметить, что католическое Рождество во всем мире традиционно будут отмечать в канун Нового года – 25 декабря. На зимние праздники в 2021 и 2022 годах украинцы получат три длительных уикенда. И первые выходные приходятся именно на католическое Рождество.

Неотъемлемым атрибутом новогодних праздников являются рождественские ярмарки. И хотя в 2020 году из-за пандемии коронавируса пришлось отказаться от таких празднований, в этом году некоторые ярмарки в странах Европы снова готовы принимать гостей.

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