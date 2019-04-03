Горнолыжное сафари между двух стран: особенности отдыха на курорте Ишгль

Тур контрабандистов – такой маршрут предлагают для лыжников на известном курорте Ишгль в Австрии. Вы без паспорта пересечете границу и окажетесь в Швейцарии, в городке Самнаун, куда добраться можно только на лыжах и где товары значительно дешевле.

Тур контрабандистов – это фишка курорта Ишгль. И это название не выдуманное, а историческое. Ведь еще в прошлом веке жители этого региона добавили горный хребет между Австрией и Швейцарией чтобы обмениваться товаром на здешних рынках.

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Тур контрабандистов – это настоящее горнолыжное сафари. Каждый турист выбирает маршрут по уровню подготовки. Золотой – самый сложный, самый простой – бронзовый.

Кроме фантастической красоты Альп многочисленных европейцев, отдыхающих в австрийском Ишгле, в Самнауне привлекают и магазины беспошлинной торговли.

Но злоупотреблять не стоит. Возвращаясь в Австрию на лыжах да еще и с большой сумкой вас могут заметить полицейские и тогда придется заплатить немалый штраф. Поэтому отдых себе никто портить не хочет. Да и дальше отправиться из Самнауна вглубь Швейцарии не получится. Сразу за городом пограничный контроль. А там уже точно паспорт спросят.

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