Горнолыжные курорты Карпат: как принимают туристов в условиях пандемии

В украинские Карпаты можно ехать на праздники и хорошо отдохнуть. Там уверяют — здесь научились соблюдать карантинные правила — иначе местным не выжить. Владельцы отелей утверждают, что они создали максимально безопасные условия для отдыхающих.

По их словам, горы и активность укрепляют иммунитет. А это важно в условиях пандемии.

Закарпатский Драгобрат — самый высокогорный лыжный курорт Украины. Здесь свежий альпийский воздух, тишина и спокойствие, развитая инфраструктура.

Там есть два десятка трасс разного уровня сложности. Лыжная школа, горка для санок, медпункты и спасатели. Драгобрат — рай для экстремалов, потому что здесь лучшие в стране склоны для фрирайда. Есть несколько крупных туристических баз и почти полсотни малых частных гостиниц.

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Администратор отеля говорит, что обязательно каждый гость и персонал должен быть в масках. Обязательными являются перчатки, а на всей территории курорта размещены специальные дезинфекторы.

Все места в отелях Драгобрата в прошлом году в это время были уже забронированы. На новогодние праздники их раскупали еще летом. Теперь туристы заранее ничего не заказывают. Из-за карантина предыдущий сезон пришлось закрыть на несколько месяцев раньше. Каждый день закрытых дверей — это огромные убытки.

На Львовщине в Славском еще не начался лыжный сезон. Туристов мало, ведь без снега — нет главных зимних развлечений. Гостиничные комплексы и зеленые усадьбы будут работать согласно условиям карантина. Популярным жильем для гостей в этом году являются коттеджи.

На крупнейшем в Украине горнолыжном курорте на Новый год все номера заняты. Бронировали преимущественно в октябре и ноябре. На курорте обещают — кому не удастся отдохнуть во время локдауну — сможет отсрочить поездку.

Многие кафе, ресторанов и развлекательных заведений работу не восстановили. А вот лыжные трассы почти все работают. Цены на проживание, скипасы и прокат снаряжения оставили на прошлогоднем уровне.

Зимний туристический сезон — единственный способ выжить для всего Карпатского региона.

В Киеве начали открываться локации зимних новогодних развлечений — это многочисленные катки и горнолыжные склоны и все на свежем воздухе.

Также появилась грандиозная зимняя локация по мотивам книг о Гарри Поттере. Гигантская каток площадью 800 квадратных метров, горка, карусель, фуд-корты с праздничными вкусностями и показ фильмов о Гарри Поттере.

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