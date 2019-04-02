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Горнолыжный курорт Ишгль: цены, трассы и особенности

Сезон на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии продолжается до конца мая. Он растянулся в тирольской долине на сотни километров. Первый подъемник здесь появился в середине прошлого века. Но сейчас Ишгль один из самых популярных зон отдыха не только в Австрии, но и в Европе.

Туристам здесь предлагают изысканный коктейль с уникальной кухни, люксового сервиса и крутых виражей сотен километров белоснежных трасс.

Цены на снаряжения в Ишгле от 45 до 51 евро за лыжи, ботинки и шлем. Но все новое и премиум-класса. Цены на катание довольно умеренные как для европейских курортов. Дневной скипасс обойдется в 55 евро.

Вблизи подъемников почти никогда не бывает очередей, ведь пропускная способность всех подъемников 95 тысяч пассажиров в час.

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Одна из особенностей курорта – трассы с Австрии простираются за границу со Швейцарию.

Ранее Факты ICTV писали об отдыхе в Германии и про самые интересные маршруты Кельна.

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