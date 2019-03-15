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Горнолыжный курорт Румынии: цены и что посмотреть

В Румынии продолжается зимний туристический сезон. Самый популярный курорт в городке Буштени. Здесь недорого и покататься, и поесть. Цены на жилье тоже не кусаются. Местные курорты стремительно развиваются благодаря низким налогам. Инвестирует в развитие и государство.

Люди приезжают сюда, в первую очередь, кататься. Поэтому хотят что-то быстро поесть и вернуться на трассу. Пицца – 20 лей – это менее пяти евро. Сэндвичи, бургеры – по 10 лей.

Номер в трехзвездочном отеле на двоих, с завтраком 50 евро в сутки. Выгоднее за 80 евро арендовать апартаменты.

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Еще одно туристическое направление – румынские замки и знаменитое поместье Дракулы. После прихода коммунистов имение разграбили, вынесли всю мебель, не смогли снять только люстру.

Ранее Факты ICTV писали о любимых местах туристов в Париже и цены.

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