Хватит нас убивать: лежащий протест велосипедистов в Киеве

Около сотни велоактивистов устроили лежачий протест под стенами столичной мэрии. Требовали от властей обратить внимание на смертельные ДТП с участием велосипедов и наконец, начать строить правильную инфраструктуру. Ведь сейчас в Киеве людей сбивают насмерть прямо на велодорожках.

Ежегодно только в Киеве фиксируют более 60 аварий с участием велосипедистов. Владельцы двухколесных не чувствуют себя защищенными ни в правых полосах движения, ни на велодорожках. Требовать безопасности активисты приехали под столичную мэрию на лежащий протест, чтобы наглядно продемонстрировать, что с велосипедистами происходит на дорогах, и добиться лучшей инфраструктуры.

Водители автомобилей не уважают коллег на велосипедах: подрезают и запарковывают правые полосы, где могли бы двигаться велосипедисты. А еще машины буквально летают по дорогам. И на скорости часто не замечают велосипедистов, травмируя и даже убивая их. Поэтому власть просят снизить скорость движения в городе до 50 км в час на всех участках дорог. А еще – наконец построить обещанные велодорожки.

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