Кормят и привозят средства защиты. Как в Днепре люди помогают медикам

Кормят, привозят средства защиты и поддерживают детей. В Днепре люди активизировались чтобы помочь медикам, которые борются с Covid-19. Объединился и бизнес, и просто неравнодушные. Устраивают благотворительные акции, готовят обеды и призывают всех не оставаться в стороне.

Вкусными блюдами дважды в день су-шеф днепровского ресторана кормит медиков опорной больницы Днепра, где сейчас спасают жизни больных коронавирусом пациентов. Меню разнообразное и калорийное — ведь врачам нужно немало энергии. Всего с каш, мяса и рыбы ежедневно повара делают полусотни блюд.

А в цехе упаковывают более 40 toy-боксов. Компания дистрибьютора игрушек решила поддержать детей медиков. К благотворительной акции призывают присоединиться и другой бизнес области. В больнице благодарны любой помощи.

Сейчас опорная инфекционная больница Днепра обеспечена всем необходимым. А в городе все больше желающих помочь медикам.

Факты ICTV ранее писали о том, как волонтеры помогают пожилым и людям с особыми потребностями.

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