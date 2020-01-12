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Факты / Видео / Украина

Кормят зверей и подстилают вольеры: как используют елки в зоопарке Николаева

Николаевский зоопарк подкармливает зверей елками. Их сюда свезли предприниматели – деревца не продали к праздникам.

Лакомятся иглами с удовольствием копытные животные. Сносят елки и сосны в зверинец и николаевцы. Елками украшают вольеры, а опилки из них подстилают животным. И хотя зоопарк экономии на питании от этого не получает, город становится чище. Подробнее – в сюжете Елены Горячевой.

К слову, Факты ICTV рассказывали об истории традиции ставить елку на Новый год.

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