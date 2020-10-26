Часами сидят на полу с мешками: как регионы сдают протоколы о результатах выборов

26 октября нарушения фиксируют уже не на избирательных участках, а возле территориальных избирательных комиссий.

В Днепре возле горсовета километровая очередь: члены участковых комиссий без всякой дистанции и масок ждут, чтобы сдать протоколы.

По данным сети Опора, в Днепропетровской проработали не более четверти протоколов.

В Харькове похожая ситуация, но люди настроены крайне возмутительно. В очереди, вероятно, придется простоять до утра.

В Одессе, рядом с мешками документов и бюллетеней, на полу сидят десятки людей, большинство из которых также без масок.

Такие очереди работники ТИК объясняют большим количеством ошибок в документах. Ситуация повторяется на каждых выборах, однако местные выборы 2020, вероятно, станут исключением.

Когда будет проверено и обработано все протоколы в регионах, пока еще неизвестно. ЦИК должна обнародовать результаты местных выборов до 6 ноября включительно.

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