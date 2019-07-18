Гольф в Украине: лучшие игроки страны провели открытое занятие

В Украине все большую популярность набирает гольф. Этот вид спорта, который ранее воспринимался исключительно как элитарный, сейчас приобретает все больше сторонников. Для его популяризации национальная сборная по гольфу накануне провела первую открытую тренировку.

В конце месяца они будут играть на Чемпионате Европы, который состоится в Литве. Задача проста, и сложная одновременно, улучшить предыдущие результаты, говорит главный тренер.

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В мировом гольфе сейчас главная стратегия – привлечение женщин. Ведь если этим спортом увлекается женщина, то и ее муж и дети тоже будут играть.

Гольф в Украине сейчас лишь на начальной стадии, но становится все более популярным. Для осуществления главной мечты – чтобы сборная Украины участвовала в Олимпийских играх, нужно еще немало работать и популяризировать этот вид спорта, говорит президент федерации.

Правила игры: побеждает тот, кто проходит 18 лунок и делает наименьшее количество ударов. Для этого нужно годами тренироваться, но сначала нужно сделать первую попытку.

К слову, украинские синхронистки взяли золото на Чемпионате мира.

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