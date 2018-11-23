Голодомор 1932-1933 в Украине. Как Россия высмеивает трагедию

Украина в течение последнего десятилетия на международной арене добивается того, чтобы Голодомор признали геноцидом украинского народа. Большинство стран мира признают наши аргументы. И только Россия делает все для умаления этой трагедии.

В ход идут и псевдонаучные факты, мол, голод был везде в Союзе, а также высмеивание смертей и украинских историков.

Голодомор геноцидом украинского народа признало 26 стран мира. Среди колеблющихся – Великобритания. Там само понятие геноцид применяют только по Сребренице и Руанде.

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Польша, например, признала голодомор геноцидом 12 лет назад. И хотя из-за истории Украина и Польша ссорятся регулярно, в этом вопросе единодушны. Польские историки рассказывают: официальная Варшава знала об ужасах в Украине еще в начале 30-х. Тогда дипломаты и разведка отправили руководству до трехсот отчетов. Но их проигнорировали, чтобы не портить отношения со Сталиным.

Траурные мероприятия массово проводят Штаты. В городской библиотеке Далласа работает тематическая выставка, а еще показывают документальные и художественные фильмы о событиях 30-х и преступления сталинизма. Кампанию за признание голода геноцидом Украина начала более 10 лет назад. 2015 года открыла и архивы КГБ, чтобы исчерпать недосказанности и больные фантазии.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.

Опубликовано Ноябрь, 23 в 22:55



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