Голосование в Польше: как проходило и явка

Очень многие наши соотечественники живут и работают в Польше. Там проголосовало более 4 тыс. избирателей. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в своем Twitter. Наши соотечественники в очередях пели национальный гимн.

На досрочных выборах в Верховную Раду на зарубежном участке в Кракове тихо, спокойно и не было очередей. Хотя он обслуживает 5 южных воеводств Польши, голосовать приходят в основном жители Кракова. Интересно, что большинство из них – молодежь и семьи с детьми.

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Низкую явку председатель УИК объясняет тем, что большинство избирателей – люди, которые встали на консульский оборот для того, чтобы иметь возможность ездить по территории Украины на авто с польской регистрацией. Несмотря на то, что приезжих избирателей мало, есть такие, которые специально кооперируются целыми компаниями, так как считают, что это их обязанность.

И хотя члены избирательной комиссии были готовы к большому количеству желающих, проголосовать пришло только 943 из почти 12 тыс. зарегистрированных.

К слову, Факты ICTV рассказывали про результаты голосования по областям.

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