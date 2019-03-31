Голосование украинцев в Польше: как прошло и количество избирателей

Очередь в украинское консульство в Кракове, заграничного избирательного участка, обслуживающий 5 южных воеводств Польши. В этом году здесь зарегистрировано более 10 тыс. избирателей, это на 2,5 тыс. больше чем на предыдущих выборах.

Председатель УИК убеждает – пытаются сделать так, чтобы все, кто приехал, могли проголосовать.

Приезжают целыми семьями, даже с маленькими детьми. Таких избирателей пропускают вне очереди.

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Несмотря на большую очередь, все проходит достаточно быстро и слаженно.

Правда, проголосовать смогут максимум полторы тысячи из 10 тыс. зарегистрированных. Поэтому украинские заробитчане просят власть на следующие гонки, увеличить количество зарубежных участков.

К слову, выборы президента Украины: в Минске на участок не пустили российские СМИ.

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