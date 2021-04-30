Главная приправа праздничного стола: лучший рецепт хрена и его польза

Хрен — очень важный атрибут пасхального праздника без которого украинцы не садились за стол. Ранее соус из этого острого корешка готовили только мужчины, так как его очень трудно натереть, а еще хрен жгучий и заставляет плакать.

Но по словам диетологов хрен, как лекарственное растение, очищает легкие.

К праздничному столу приправу готовили заранее, чтобы она настоялась и была традиционной — с красной свеклой. Факты ICTV разбирались, какой рецепт хрена подходит лучше всего.

На Прикарпатье эту приправу называют цвикли, в рецепт входит только чищенный хрен, отварная свекла, сахар и соль. Здесь принято тереть корень вручную на терке.

Диетологи советуют есть хрен не только на Пасху, так как это очень полезный продукт и содержит в себе в 50 раз больше полезных масел и витамина С чем имбирь.

Если вы еще не составили меню к праздничному столу и не знаете, чем удивлять свою семью, Факты ICTV подготовили для вас лучшие идеи праздничных рецептов на Пасху 2021.

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