Главная приправа праздничного стола: лучший рецепт хрена и его польза
Хрен — очень важный атрибут пасхального праздника без которого украинцы не садились за стол. Ранее соус из этого острого корешка готовили только мужчины, так как его очень трудно натереть, а еще хрен жгучий и заставляет плакать.
Но по словам диетологов хрен, как лекарственное растение, очищает легкие.
К праздничному столу приправу готовили заранее, чтобы она настоялась и была традиционной — с красной свеклой. Факты ICTV разбирались, какой рецепт хрена подходит лучше всего.
На Прикарпатье эту приправу называют цвикли, в рецепт входит только чищенный хрен, отварная свекла, сахар и соль. Здесь принято тереть корень вручную на терке.
Диетологи советуют есть хрен не только на Пасху, так как это очень полезный продукт и содержит в себе в 50 раз больше полезных масел и витамина С чем имбирь.
Если вы еще не составили меню к праздничному столу и не знаете, чем удивлять свою семью, Факты ICTV подготовили для вас лучшие идеи праздничных рецептов на Пасху 2021.