Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle

Главная приправа праздничного стола: лучший рецепт хрена и его польза

Хрен — очень важный атрибут пасхального праздника без которого украинцы не садились за стол. Ранее соус из этого острого корешка готовили только мужчины, так как его очень трудно натереть, а еще хрен жгучий и заставляет плакать.

Но по словам диетологов хрен, как лекарственное растение, очищает легкие.

Читайте
Подорожают ли продукты в Украине перед Пасхой - ответ Минэкономики

К праздничному столу приправу готовили заранее, чтобы она настоялась и была традиционной — с красной свеклой. Факты ICTV разбирались, какой рецепт хрена подходит лучше всего.

На Прикарпатье эту приправу называют цвикли, в рецепт входит только чищенный хрен, отварная свекла, сахар и соль. Здесь принято тереть корень вручную на терке.

Читайте
Какие продукты помогают восстановить организм после Covid-19 - советы врачей

Диетологи советуют есть хрен не только на Пасху, так как это очень полезный продукт и содержит в себе в 50 раз больше полезных масел и витамина С чем имбирь.

Если вы еще не составили меню к праздничному столу и не знаете, чем удивлять свою семью, Факты ICTV подготовили для вас лучшие идеи праздничных рецептов на Пасху 2021.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украинские звезды и два хора: Пономарев снял клип к Пасхе
Украинские звезды и два хора: Пономарев снял клип к Пасхе
Пасха 2021 в условиях карантина: как освятить кулич
Пасха 2021 в условиях карантина: как освятить кулич
Пасха в условиях пандемии: как будут праздновать в Украине и других странах
Пасха в условиях пандемии: как будут праздновать в Украине и других странах
Пасха 2021: что нельзя святить в церкви
Пасха 2021: что нельзя святить в церкви
Глазурь на желатине, которая не осыпается — рецепт на Пасху 2021
Глазурь на желатине, которая не осыпается — рецепт на Пасху 2021
Что запрещено делать на Пасху
Что запрещено делать на Пасху
До +25 и дожди с грозами: погода на майские праздники и Пасху 2021
До +25 и дожди с грозами: погода на майские праздники и Пасху 2021
Что нельзя делать в Страстную пятницу 2021
Что нельзя делать в Страстную пятницу 2021
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка