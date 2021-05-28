Главные задачи теробороны и какие изменения предлагает законопроект Зеленского

Полноценную территориальную оборону хотят сформировать в Украине. Работать над этим начали с 2014 года. Ежегодно командование сухопутных войск проводит обучение резервистов. Но закона, который бы координировал их работу нет, а тероборона — это важно. Ведь это те люди, которые первыми встретят врага на местах, а в мирное время помогут, например, ликвидировать последствия стихийного бедствия.

Плановые учения резервистов теробороны на Черниговщине раз или два раза в год организовывает командование сухопутных войск. Бригады теробороны есть в каждой области. Состоят из кадровых военных, это — командный состав, их на всю страну более полутысячи, и резервистов.

Также занятия по теробороне на Николаевщине проводят общественные организации. Самоорганизовались в отряды и тренируются регулярно на выходных, а не неделю-две в год.

Задачи теробороны:

защита границы;

противодействие диверсионным силам врага;

обеспечения деятельности органов местных органов власти.

По замыслу резервисты теробороны — это люди, которые живут и работают на местах, хорошо знают свой регион, но всегда готовы защищать родной город или село. В случае войны или стихийных бедствий.

Сергей Кривонос — один из соавторов законопроекта о теробороне. Документ лежит в Раде с декабря. Его разработчики считают, что тероборона — это по сути служба выходного дня — то есть резервисты будут тренироваться каждые выходные, по образцу НАТО.

Количество резервистов предлагают увеличить до 400 тыс., но хотят разрешить дома хранить штатное оружие. Но только тем, кто прошел проверку и обучения. Но самое важное, говорят авторы, чтобы в формировании и финансировании теробороны участвовали местные органы власти.

Несколько дней назад два новых законопроекта подал и президент. В отличие от предыдущего документа, предлагает, чтобы тероборона была отдельным видом войск, подчинялась Минобороны. Координировать будут все кадровые военные, будут привлекать и добровольческие отряды. Но вот оружие резервисты дома хранить не смогут. А еще эти подразделения можно будет перебрасывать в другие регионы, и это противоречит самой идее теробороны.

Медлят с голосованием за законы так долго, потому что боятся, чтобы тероборона не стала частной армией. Но то, что она нужна, показывает опыт соседней Польши. Там эти войска начали работать четыре года назад. Сейчас в составе 27 тыс. человек и количество будут увеличивать. Учения проходят ежемесячно. Привлекают резервистов не только к делам военных.

Сколько сейчас резервистов в Украине — в Миноороны нам не сообщили, но в случае полномасштабной войны, говорят, смогут организовать более 100 тыс. человек.

Военно-морские тренировки в Черном море

Недавно военно-морские силы ВСУ, береговая охрана США и морская охрана Госпогранслужбы Украины провели совместные тренировки PASSEX в Черном море.

В тренировках были задействованы патрульный катер Айленд Старобельск, вертолет Ми-14 ВМС ВС Украины, патрульный катер береговой охраны США Hamilton и флагман Морской охраны ГНС Украины корабль Григорий Куропятников.

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