Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Україна

Главную елку Харькова установили под землей: как горожане будут встречать Новый год в метро

Маргарита Верещагина Видеоредактор Татьяна Доцяк журналист Факты ICTV

В Харькове главную елку установили под землей – встретить Новый год горожане смогут в подземке. В этом году зеленая красавица не самая высокая в Украине, как было раньше, 36-метровая елка просто не поместилась бы в вестибюле метрополитена.

Однако коммунальникам удалось доставить на одну из станций метро дом Святого Николая – и это была настоящая спецоперация.

В войну метрополитен стал убежищем для тысяч людей, скрывавшихся от российских бомб и ракет. В мае, когда ВСУ отогнали оккупантов подальше от города, метро снова стало перевозить пассажиров. А сейчас здесь можно не только спрятаться от обстрелов, но даже немного попраздновать.

Главная елка Харькова стоит на станции метро Университет, украшали ее работники центрального парка – так называемого харьковского Диснейленда, оттуда и игрушки, иллюминация и сама елка. Рождественско-новогодние инсталляции установлены и на станциях Исторический музей, Южный вокзал и Научная.

Оставлять письма Николаю можно в специальном почтовом ящике, расположенном вблизи его резиденции. На станции метро установили и небольшую сцену – здесь артисты будут устраивать спектакли и концерты для детей.

Читайте
Как украинцы будут встречать Новый год 2023: комендантский час по областям

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как украинцы будут встречать Новый год 2023: комендантский час по областям
Как украинцы будут встречать Новый год 2023: комендантский час по областям
Эксперт объяснил, почему РФ хочет захватить Бахмут к Новому году
Эксперт объяснил, почему РФ хочет захватить Бахмут к Новому году
Стоимость новогоднего стола выросла более чем на 40%: сколько стоят продукты
Стоимость новогоднего стола выросла более чем на 40%: сколько стоят продукты
Кража елки: какая ответственность предусмотрена в Украине
Кража елки: какая ответственность предусмотрена в Украине
Дефицит электричества и интервью Зеленского на Netflix: что происходит на 292-е сутки войны (онлайн)
Дефицит электричества и интервью Зеленского на Netflix: что происходит на 292-е сутки войны (онлайн)
Около ноля и мокрый снег с дождем: какой будет погода на Новый год 2023 в Украине
Около ноля и мокрый снег с дождем: какой будет погода на Новый год 2023 в Украине
Для избежания блэкаута: в Украине разработали план по повышению безопасности энергосистемы
Для избежания блэкаута: в Украине разработали план по повышению безопасности энергосистемы
Блюда на огне, укрытия и энергосберегающие локации: какой будет Зимова країна 2023 на ВДНХ
Блюда на огне, укрытия и энергосберегающие локации: какой будет Зимова країна 2023 на ВДНХ
Знайшли помилку в тексті?
Помилка