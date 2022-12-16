Главную елку Харькова установили под землей: как горожане будут встречать Новый год в метро

В Харькове главную елку установили под землей – встретить Новый год горожане смогут в подземке. В этом году зеленая красавица не самая высокая в Украине, как было раньше, 36-метровая елка просто не поместилась бы в вестибюле метрополитена.

Однако коммунальникам удалось доставить на одну из станций метро дом Святого Николая – и это была настоящая спецоперация.

В войну метрополитен стал убежищем для тысяч людей, скрывавшихся от российских бомб и ракет. В мае, когда ВСУ отогнали оккупантов подальше от города, метро снова стало перевозить пассажиров. А сейчас здесь можно не только спрятаться от обстрелов, но даже немного попраздновать.

Главная елка Харькова стоит на станции метро Университет, украшали ее работники центрального парка – так называемого харьковского Диснейленда, оттуда и игрушки, иллюминация и сама елка. Рождественско-новогодние инсталляции установлены и на станциях Исторический музей, Южный вокзал и Научная.

Оставлять письма Николаю можно в специальном почтовом ящике, расположенном вблизи его резиденции. На станции метро установили и небольшую сцену – здесь артисты будут устраивать спектакли и концерты для детей.

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