Головой о землю: в Черкасской области мужчина избил воспитательниц в детском саду

Бранью и дракой отреагировал отец воспитанницы детсада в городе Монастырище Черкасской области, когда воспитательница попросила обойти забор, а не переступать его. Мужчина пришел забирать из заведения дочь.

В результате такой агрессии пострадали две работницы сада, одна женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга в больнице. Все это происходило на глазах испуганных детей.

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Успокоил дебошира другой папа, который пришел за ребенком, вывел его за пределы заведения. Тогда же вызвали полицию. По факту умышленного нанесения телесных повреждений открыто уголовное производство. В местном отделении говорят, раньше проблем с законом у мужчины не было.

Сам виновник инцидента в понедельник утром пришел в сад и больницу с повинной. Признается, что женщину толкнул, но сейчас жалеет и попросил прощения у обоих пострадавших. После инцидента в саду ограничили свободный доступ на территорию и на ближайшем собрании будут совещаться, как уберечься от такой агрессии…

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве возле вокзала произошла драка со стрельбой

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