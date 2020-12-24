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Факты / Видео / Украина

Главу КСУ Тупицкого вызвали в Офис генпрокурора

Александра Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора. По данным источников Ліга.net, главе Конституционного суда Украины якобы должны вручить подозрение.

В повестке отмечается, что Тупицкий должен появиться 28 декабря в ОГ для проведения процессуальных действий в рамках уголовного производства. Однако, о каком именно деле идет речь, в настоящее время неизвестно.

Поэтому Факты ICTV обратились за разъяснениями в пресс-службу КСУ, но пока ответа не получили.

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В центре внимания СМИ и правоохранителей Александр Тупицкий оказался после отмены Конституционным судом ответственности за недостоверное декларирование. Сразу после этого в ГБР заявили, что открыли несколько уголовных производств, в частности — по фактам государственной измены и незаконного отчуждения земельного участка на территории аннексированного Крыма. Но на допрос в ГБР Тупицкий так и не пришел.

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