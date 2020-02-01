Гончарук поручил министерствам эвакуировать граждан Украины из Китая

Премьер Алексей Гончарук поручил министерствам эвакуировать граждан Украины из Китая из-за вспышки коронавируса.

Сейчас в провинции Хубэй, откуда распространилась болезнь, находятся 57 наших соотечественников.

В СНБО сообщили, что в Украине разрабатывают собственную систему для тестирования наличия у человека коронавируса. Секретарь СНБО подчеркнул: как только в Украине появится какая-то ситуация, которая потребует реакции, то власть сможет принять необходимые меры мгновенно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Украина разработает план эвакуации из Китая и меры по недопущению коронавируса.

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