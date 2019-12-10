Гончарук о нормандской встрече: Президент везет хорошие новости

Нормандская встреча стала дипломатической победой президента Владимира Зеленского – заявил премьер-министр Алексей Гончарук. В частности он отметил – сам факт, что переговоры возобновились после трехлетнего перерыва, уже большой успех. К тому же, удалось договориться о прекращении огня и обмен пленными.

Факты ICTV ранее писали о том, что Украина готова к газовой войне с РФ в переговорах по транзиту.

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