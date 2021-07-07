Городище Оствица: в Ровно появится новый исторический парк под открытым небом

Уже год на берегу озера Басов Кут активисты создают парк исторической реконструкции, который называется Городище Оствица. Это кусочек Древней Руси, куда можно приехать и увидеть, как наши предки жили в 11-13 веках.

Парк еще не завершен, однако он уже поражает атмосферой и лодками, которые построили по старинным чертежам.

Главный двигатель проекта, Юрий Ойцюсь, ранее работал в Киеве компьютерным дизайнером. Но в один момент понял, что хочет поехать к истокам. Юрий мечтает о том, чтобы украинцы знали и гордились своей историей.

— Когда у детей спрашиваешь, что такое Древняя Русь — они моргают и рассказывают что-то о России. Это просто ужасно и страшно на самом деле, — говорит Ойцюсь.

Здешние жители не верили, что у активистов получится что-то достойное, поскольку год назад здесь была поросшая кустарником местность. А сейчас уже вырисовываются очертания древнего Городища 11-13-го веков.

Название Оствица активисты придумали сами, по названию реки, которая здесь была раньше — Устье. Сейчас строят верфь, уже имеют несколько лодок.

— Пять месяцев мы собирали информацию и теорию. Изучали как его делать правильно, какие инструменты и материалы нужны. Объект достаточно сложный, здесь даже не каждый столяр его потянет, — говорит мастер по дереву Олег Петренко.

Сейчас на лодках катают туристов. И это едва ли не основной заработок активистов. Деньги они потратят на дальнейшие исследования и развитие Городища их мечты.

— Это точно не будет деловой проект. Это неинтересно, поставить здесь беседки и сдавать их, чтобы распивали пиво — это был бы самый простой способ зарабатывания денег. Нам интереснее исследовать. Нам нравится заниматься научной работой и реконструкцией, — говорит Ойцюсь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.