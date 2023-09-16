Горит все: как живут люди в прифронтовой Павловке

Украшенная новогодняя елка с 2022 года среди полуразбитого сельского клуба – такую ​​сюрреалистическую картину можно увидеть в прифронтовой Павловке на Запорожье. Это село под обстрелами, здесь часто нет света и воды, не работает ни один магазин. Там и в соседнем, тоже разбитом, Лукьяновском – люди выглядят гуманитаркой, и выезжать из-под бомб не желают. Несмотря на уговоры эвакуационных групп полиции, постоянно курсирующих по прифронтовым населенным пунктам.

Полицейский офицер Степногорской общины Андрей грузит в служебный автомобильный ящик с девятью десятками хлебов. Это гуманитарная помощь жителям прифронтовых сел.

— В поселках Павловка и Лукьяновское вообще нет ни магазинов, ничего, из-за обстрелов также часто нет света. Два раза в неделю привозим и раздаем хлеб, – рассказывает полицейский офицер общества Степногорской ОТГ Андрей Хоменко.

В гуманитарный рейс трогается эвакуационный бус: копы уговаривают, прежде всего, пожилых и немощных ехать подальше от обстрелов. По обе стороны дороги – выжженные русскими снарядами поля.

– Это у них новая фишка – зажигательными кассетами обстреливают поля и посадки. Выгорает все, – говорит мужчина.

В разбитой Лукьяновке, где остается два десятка человек, копы разгружают часть буханок. И отправляются уговаривать пожилую женщину ехать в эвакуацию.

Психологиня Юлия говорит, людям предлагают приют и медпомощь. Но большинство уезжать из дома – не хотят.

– Некоторых уговариваем. Там есть условия. Там есть интернат, для пожилых людей, и они там с медицинской помощью живут, – объясняет психологиня Юлия Кузьмина.

Местная жительница, говорит инспектор Наталья, которая уговаривала пожилую даму около 15 минут: почти согласна поехать. Но сначала это надо обсудить с родней.

– Надо немного обсудить этот вопрос с семьей. Но женщина хочет уехать, она боится обстрелов, — рассказывает старший инспектор ювенальной превенции Васильевского районного управления полиции ГУ ЧП Украины в Запорожской области Наталья Шишкова.

Соседнюю Павловку, где так же два десятка жителей, россияне ежедневно, упорно равняют с землей, — говорит Светлана.

Из-за того, что сено сгорело, коров-кормилиц Ночку и Любаву, говорит женщина, придется отдавать на бойню, потому что их самих кормить отныне нечем.

– Три скирды сгорело подряд. Фосфорными ударили. И все. Что-то есть, что-то покормим и все, – разводит руками жительница села Павловка Светлана Фисай.

В полуразбитом клубе еще сохранились фотографии прежней счастливой жизни. А в зале фантасмагорическая картина: еще с 2022 года стоит новогодняя елка. Повсюду гуляет ветер.

Здесь так же нет света и воды. Впрочем, люди говорят, что привыкли и тоже не хотят уезжать. Потому что еще и хозяйство. Муж Светланы господин Геннадий уверен — все будет хорошо.

– Руки опускать не будем, – говорит мужчина.

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