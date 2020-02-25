Острый миелобластный лейкоз. В помощи нуждается мать троих маленьких детей

В нашей с вами помощи нуждается мать троих маленьких детей – Галина Мединская. Женщине нужно в который раз пройти курс химиотерапии. У Галины – острый миелобластный лейкоз.

Это уже третий курс химиотерапии. Но чтобы его пройти, Галина должна заплатить 400 тыс. грн. У семьи таких денег нет, ибо все сбережения потратили на предыдущие курсы.

Карта ПриватБанка:

4149 4993 4186 8006

Телефон: 067-163-71-92 Богдан Мединский – муж Галины

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