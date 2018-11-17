Готовы брать границу штурмом: что происходит в США с мигрантами

Миграционный кризис на границе Мексики и США. Туда уже прибыли несколько тысяч беженцев из Центральной Америки, которые хотят попасть в Соединенные Штаты. Но Дональд Трамп приказал не пускать их в страну.

Мигранты проверили на бдительность американских военных – залезли на стену на границе, но спускаться пока побоялись. Поэтому понемногу раскручивают колючую проволоку и друг друга подбадривают – мол, скоро пойдем на штурм.

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Шансы получить официальный приют оценивают как призрачные. Вашингтон на уступки идти не планирует. Но люди понимают – у границы они надолго. Кому-то повезло получить современную палатку, женщин и детей размещают в специальных центрах, а вот большинство мужчин живет под открытым небом.

Напомним, США планируют утвердить новый план предоставления убежища, который исключает незаконное проникновение мигрантов в страну.

Опубликовано Ноябрь, 17 в 20:47



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