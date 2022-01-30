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Готовилась по 8 часов в день. Как шестиклассница победила во Всеукраинской олимпиаде

Ирина Цимбал журналист Факты ICTV

Она завоевала первое место по 10 предметам. Шестиклассница Анна Чижик из Черкасс стала абсолютной чемпионкой на Всеукраинской зимней олимпиаде. Аня тщательно готовилась, по восемь часов в день. Поэтому точно знала – победит.

12-летняя Анна Чижик бережно раскладывает на школьной парте свои дипломы и грамоты. Всем наградам – просто не хватает места. Лишь десять из них – первенство на Всемирной зимней олимпиаде.

Это была интернет-олимпиада, Аня зарегистрировалась и выбрала все предметы, предлагавшиеся для шестиклассников – их десять. 15 заданий в каждом. Участие в конкурсах и олимпиадах девочка принимает с третьего класса. Говорит, немного волновалась, но в победу верила.

Вне школы Аня танцует и интересуется робототехникой. В настоящее время команда гимназии готовится к региональному турниру по робототехнике. А еще школьники разработали инновационный проект.

Для педагогов победа Ани в олимпиаде удивлением не стала. Ученица – уникальная, говорит классная руководительница.

Талантливая девочка пока не знает, кем хочет стать. В детстве мечтала о космосе, сейчас выбирает между врачом или журналистом.

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