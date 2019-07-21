Готовимся к великим свершениям – Вакарчук о результатах экзит-пола
Лидер партии Голос Святослав Вакарчук поделился мнением о результатах первых экзит-полов.
– Мы идем вперед. У нас есть базовый лагерь, мы на нем начнем подготовку к великим свершениям.
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К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как выглядит штаб Голоса.
2019-07-21
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