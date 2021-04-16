Говорить об улучшении ситуации рано: как разные области справляются с пандемией

На Пасху и майские праздники в Киеве могут усилить карантин, чтобы избежать инфекционного взрыва, решение будут принимать учитывая статистику заболевания.

Накануне в больницы попали более полутысячи киевлян, еще 49 человек умерли. Вирус становится все более агрессивным, хотя благодаря локдауну удалось несколько сдержать темпы инфицирования, ситуация в столице все еще сложная, отмечает мэр Виталий Кличко.

— Пока говорить об улучшении ситуации рано, мы видим, что не уменьшается ни количество новых случаев заражения, ни количество госпитализированных в тяжелом состоянии. И к сожалению увеличивается количество смертей, — отметил мэр.

На Днепропетровщине тем временем растет смертность, за минувшие сутки зафиксировали 46 смертей и более 1 300 новых случаев. Реанимации уже несколько месяцев работают на пределе, ежедневно больницы тратят по две тонны кислорода.

— Это очень влияет на развитие заболевания, так как с кислородом все больные выздоравливают быстрее, потому что замещается кислородная недостаточность и больные идут на поправку, — рассказывает генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

В Одесской области за сутки от осложнений умерли 33 человека и более 1 300 новых заражений.

Столько же случаев обнаружили на Львовщине. Однако, медики заявляют, что ситуация понемногу стабилизируется, загруженность больниц снизилась до 65%.

— В последнее время время мы наблюдаем увеличение количества миокардитов, аритмий, тромбоэмболии, которые появляются на фоне коронавируса, а и уже после перенесенной инфекции, — рассказывает об осложнениях болезни заместитель директора по информационно-аналитической работе Львовского кардиологического центра Татьяна Тарасова.

На Львовщине уже начали вакцинацию китайским препаратом CoronaVac. За сутки привили 2 650 человек.

Сегодня пилотный проект правительства с коллективной вакцинации всех жителей начинают в Моршине, здесь хотят максимально прививать местных жителей, чтобы создать максимально безопасные условия для людей, которые приезжают на курорт для отдыха и реабилитации после коронавируса.

В Винницкой области также довольно высокая смертность — ежесуточно по два десятка жертв. Область готовится к возможным новым вспышкам, ждут 700 кислородных концентраторов на которые правительство выделило более 27 млн ​​грн.

В Донецкой области за вчерашний день 19 жертв и около 700 больных коронавирусом. Медики отмечают, что наступило ковидное плато — количество инфицированных стабильное, но пока не спадает.

Карантин в Украине

По состоянию на 16 апреля, в красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Полтавская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В желтой зоне остаются Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области, остальные регионы — в оранжевой.

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