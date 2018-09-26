Грабят награбленное. В оккупированных Ровеньках захватывают единственное работающее предприятие

Главари боевиков на оккупированных территориях национализировали почти все частные предприятия, принадлежавшие украинцам.

В оккупированных Ровеньках на Луганщине настоящий пивной бунт. Автоматчики главаря Пасечника захватывают единственное предприятие, работающее в городе.

Несмотря на оккупацию, пивзавод был довольно успешным, хмельным напитком обеспечивал оккупированные районы, и даже соседние российские области. Средняя зарплата работника – 23 тысячи гривен в месяц.

Теперь о вкусе местного пива в Ровеньках могут забыть. По словам директора, предприятие накопило на своих счетах более 600 миллионов российских рублей. Именно эти деньги и стали приманкой для луганских боевиков, которые устроили в бухгалтерии настоящие допросы.

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Национализацией отжима предприятий называли и в соседней фейковой республике. Там после ликвидации Захарченко заговорили, как тот отбирал у дончан бизнес.

К слову, Украина усиливает свое военное присутствие в акватории Азовского моря. Усиление необходимо. Ведь из-за провокаций и задержки международных торговых судов пограничниками ФСБ России, порты Украины ежегодно теряют сотни миллионов гривен.

Опубликовано Сентябрь, 26 в 22:07



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