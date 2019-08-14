Графеновый аккумулятор Samsung: заряжается в пять раз быстрее, емкость больше на 50%

Новый аккумулятор, способный заряжаться за минуты и держать гораздо больше энергии – уже скоро может стать массовым.

Компания Samsung готовит к продажам смартфон с графеновым аккумулятором.

Нынешние литий-ионные аккумуляторы достигли пика своего развития. Однако остаются очень несовершенными. Они дорогие, малоемкие, достаточно долго заряжаются и сильно нагреваются. Графеновый аккумулятор – лишен таких недостатков.

Над новинкой активно работают последние 15 лет много мировых компаний, в том числе гиганты Samsung и Huawei.

К примеру, графеновый аккумулятор в смартфоне, уверяют производители, будет заряжаться в пять раз быстрее, чем обычный, у него будет на 50% больше емкости и служить будет дольше.

Графен – это модификация углерода – одного из самых распространенных элементов на земле. Поэтому в будущем такие аккумуляторы могут быть очень дешевыми.

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Если у компаний удастся, можно будет попрощаться с двигателем внутреннего сгорания, говорят эксперты. Электромобили, наконец, станут массовыми.

К слову, появилась информация о дате выхода нового смартфона iPhone от компании Apple.

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