Гранатометы не умолкают: боевики обстреливают позиции ВСУ на передовой

Тревожные новости с передовой. За сегодня двое наших армейцев получили ранения.

Всего враг бил 10 раз. С минометов – около Опытного, из гранатометов – в районе Горловки, Марьинки, Красногоровки, а также вокруг Чермалыка. На Светлодарской дуге враждебные гранатометы сейчас практически не умолкают.

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Российские оккупанты днем ​​преимущественно молчат, а вот вечером начинают активно бить по позициям украинских военных.

Периодически над позициями украинских военных слышно жужжание вражеских беспилотников. Пролетел дрон – за ним непременно прилетит какой-то снаряд от российских оккупантов, говорят армейцы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Донецкой области открыли обновленный блокпост.

Опубликовано Декабрь, 11 в 20:05



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