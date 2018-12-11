Гранатометы не умолкают: боевики обстреливают позиции ВСУ на передовой

Тревожные новости с передовой. За сегодня двое наших армейцев получили ранения.

Всего враг бил 10 раз. С минометов – около Опытного, из гранатометов – в районе Горловки, Марьинки, Красногоровки, а также вокруг Чермалыка. На Светлодарской дуге враждебные гранатометы сейчас практически не умолкают.

Читайте: ЦИК отменила выборы в двух ОТО в Донецкой области

Российские оккупанты днем ​​преимущественно молчат, а вот вечером начинают активно бить по позициям украинских военных.

Периодически над позициями украинских военных слышно жужжание вражеских беспилотников. Пролетел дрон – за ним непременно прилетит какой-то снаряд от российских оккупантов, говорят армейцы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Донецкой области открыли обновленный блокпост.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Яйца по 40 грн и запугивания химатакой: жизнь и цены в ОРДЛО
Палят из разных видов вооружения: враг под Марьинкой продолжает провокации
Очереди от нескольких часов до двух суток: боевики задерживают людей на КПП
Военные ООС уничтожили 4 боевиков
Новый вид боеприпасов врага: реактивная граната для уничтожения зданий
Маскируют снайперов пулеметными выстрелами: схема вражеских действий на Донбассе
Колонны техники идут ночью: боевики готовятся к мощной атаке
Напряжение не спадает ни днем, ни ночью: враг активизировался возле Новолуганска

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка