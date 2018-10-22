Гранатометы посреди двора! Где стреляют в поселке Крутая Балка

Сергей рассматривает едва заметные в тумане жилые дома оккупированного села Крутая Балка.

Дождь, морось, туман. В такую ​​погоду, когда зрение и военные приборы бессильны, за наблюдение за врагом отвечает слух.

Поселок Крутая Балка своими улицами врезается в оккупированную Ясиноватую. До войны здесь проживало три сотни человек. Большинство из них боевики принудительно выселили, а некоторых намеренно оставили как живой щит.

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Именно так затруднились ответить армейцы и когда боевики ранили из автоматического гранатомета одного из бойцов. Потому что АГС российские наемники установили прямо посреди двора.

Стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, реактивные гранаты – привычный для военных спектр работы боевиков. А вот когда калибры больше, армейцы понимают, надо быть начеку.

К слову, 110 км/ч по бездорожью: в зоне ООС тестируют военное багги.

Опубликовано Октябрь, 22 в 20:17



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