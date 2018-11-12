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Гранатометы и стрелковое оружие. Где на Донбассе было горяче

Наибольшее количество провокаций российско-оккупационных войск зафиксировано на Светлодарском и Мариупольском направлениях. Кроме стрелкового оружия боевики здесь использовали гранатометы. Накануне вблизи Водяного на Приазовье враг вел огонь почти весь день. Впрочем, больше всего боевики активизируются с наступлением сумерек.

Дарьей Ивановной бойцы шутливо называют пулемет ДШК, установленный на позициях неподалеку Горловки. Говорят, оружие безотказное, и очень хорошо утоляет врага.

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На Приазовье от огня оккупантов продолжают страдать мирные жители. Почти каждый день в сводках штаба операции объединенных сил – поселок Водяное вблизи Мариуполя. За пять лет боевых действий в населенном пункте не осталось ни одного уцелевшего дома. А из местных осталось всего 5 пенсионеров.

В течение этих суток боевики продолжили обстрел позиций украинских военных и мирного населения из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. За что и получили адекватный ответ. По уточненным данным украинской разведки, в результате боевых действий, двух оккупантов было уничтожено и еще двух – ранено.

К слову, ВСУ в день “выборов” в ОРДЛО уничтожили двух боевиков.

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